Après un échec, Longoria a une nouvelle chance pour ce transfert

Publié le 21 juillet à 18h00 par Thomas Bourseau

Adam Ounas (25 ans) pourrait finalement rejoindre l’OM après que Pablo Longoria ait manqué son coup l’été dernier. Le président de l’Olympique de Marseille aurait une jolie carte à jouer pour Ounas alors que son départ du Napoli serait quasiment entériné.

À l’été 2021, Pablo Longoria s’est montré particulièrement actif sur le mercato estival en parvenant à injecter du sang neuf à chacune des lignes du désormais ancien effectif de Jorge Sampaoli à l’OM. Cependant, le président de l’Olympique de Marseille a essuyé en effet quelques échecs lors du marché des transferts en question. Et Andy Delort, bien qu’il fut le plus médiatisé, ne fut pas le seul.

Ounas a échappé à Longoria l’été dernier

En effet, la presse italienne révélait, par le biais de la Gazzetta dello Sport notamment, qu’Adam Ounas aurait échappé à Pablo Longoria pour une raison précise. Le président de l’OM aurait fait le forcing pour offrir à Jorge Sampaoli l’ancien ailier des Girondins de Bordeaux et de l’OGC Nice notamment. Cependant, Luciano Spaletti, qui venait d’atterrir sur le banc du Napoli, aurait incité ses dirigeants à refuser toutes les offres reçues pour Adam Ounas et donc, de l’OM par la même occasion. Il se pourrait cependant que le vent ait tourné désormais.

Ounas va quitter le Napoli

D’après le Corriere dello Sport, Pablo Longoria disposerait d’une nouvelle chance de mener à bien l’opération Adam Ounas. En effet, après avoir supprimé toutes les publications de ses réseaux sociaux le liant au Napoli, Ounas aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2023. Son transfert de Naples semblerait même à ce jour inéluctable.

L’OM toujours dans le coup pour Ounas, mais…