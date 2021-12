Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un renfort prometteur s’éloigne pour l’été 2022 !

Publié le 14 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Actuellement prêté avec option d’achat par l’OM au RC Strasbourg, Lucas Perrin a récemment reçu un appel du pied de Jorge Sampaoli pour un retour l’été prochain. Mais Julien Stéphan compte également sur lui…

Interrogé la semaine passée en conférence de presse, Jorge Sampaoli laissait clairement entendre qu’il se verrait bien réintégrer Lucas Perrin à l’effectif de l’OM la saison prochaine, lui qui réalise actuellement un prêt convaincant au RC Strasbourg : « Il est très bien en ce moment. La saison passée, il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu. On le suit, et on l'évalue pour son éventuel retour au club l’été prochain », avait indiqué l’entraîneur de l’OM. Mais Sampaoli pourrait finalement être contrarié avec Perrin…

Strasbourg sous le charme de Perrin