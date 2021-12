Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier départ prend forme pour cet hiver !

Publié le 20 décembre 2021 à 15h10 par A.M.

Alors qu'il n'entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli, Luis Henrique pourrait être prêté cet hiver. Deux clubs auraient déjà manifesté leur intérêt.

« Oui je veux continuer à jouer ici. C’est le club qui m’a accueilli, en plus maintenant le supporters reviennent dans le stade, donc je ne pense pas à aller ailleurs ». Bien qu'il ait récemment annoncé sa volonté de rester à l'OM cet hiver, Luis Henrique devrait toutefois être contraint de se trouver un nouveau club durant le mois de janvier. Et pour cause, Jorge Sampaoli ne compte pas réellement sur le jeune brésilien. D'après le média brésilien Real Futbal News , Botafogo serait d'ailleurs intéressé par un retour de l'ailier de 19 ans.

Genk et la Fiorentina s'intéressent à Luis Henrique