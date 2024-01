Mercato - OM : Un nouveau transfert tombe à l’eau

Hugo Chirossel

Bien que trois nouveaux joueurs soient arrivés depuis l’ouverture du marché des transferts, l’OM n’en a pas encore terminé avec son mercato hivernal. D’autres renforts sont espérés par Marseille dans les prochains jours, notamment au poste de latéral gauche. Un joueur offensif pourrait également débarquer, mais cela ne devrait pas être Giovanni Reyna.

Après Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna, qui sera la prochaine recrue de l’OM ? Les dirigeants marseillais veulent encore boucler plusieurs opérations et surtout s’attacher les services d’un deuxième latéral gauche, en raison du départ de Renan Lodi à Al-Hilal. En ce sens, la piste menant à Quentin Merlin semble désormais être la priorité de l’OM, qui doit maintenant trouver un accord avec le FC Nantes.

L’OM a fait une offre pour Benrahma

Si le dossier du latéral gauche est la priorité, l’OM pourrait également essayer de recruter un joueur offensif d’ici à la fermeture du marché des transferts. Marseille s’intéresse notamment à Saïd Benrahma, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec West Ham. « Il est vrai que Marseille a fait une offre de prêt. Je n’étais pas au courant après le match (de Bristol City, ndlr). Pour autant que je sache, l’offre a été rejetée. Nous avons probablement besoin de vendre pour faire venir d’autres joueurs. Si c’est le cas, nous sommes probablement d’humeur à vendre plutôt qu’à prêter », a récemment confié David Moyes en conférence de presse.

Reyna se rapproche de Nottingham Forest