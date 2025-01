Mercato - OM : Un joueur «rare» va signer !

Arnaud De Kanel

Alors que l'OM s'apprête à accueillir un nouvel attaquant suite au départ d'Elye Wahi pour l'Eintracht Francfort, un autre avant-centre va s'engager définitivement avec le club phocéen l'été prochain. En effet, l'option d'achat de Neal Maupay sera levée étant donnée qu'elle est obligatoire. Ainsi, l'OM mettra sur un joueur «rare» selon les dires de Julien Fournier.

L'été prochain, Neal Maupay sera officiellement un joueur de l'OM et il n'appartiendra plus à Everton. L'attaquant français était l'un des plus grands espoirs de sa génération à l'époque et il faisait l'unanimité au sein de son club formateur, l'OGC Nice, aussi bien pour ses qualités footballistiques que pour ses qualités intellectuelles.

«Brillant au niveau scolaire»

Ancien dirigeant de l'OGC Nice, Julien Fournier avait été frappé par l'intelligence de Neal Maupay. L'actuel attaquant de l'OM était un élève brillant en plus d'être un excellent footballeur, chose de plus en plus rare dans le foot selon lui.

«C’est rare de tomber sur un joueur comme lui»

« Il était très mature, à la fois sur le plan physique et sur le plan mental. Il était déjà hyper costaud pour son âge, mûr sur le plan intellectuel et même brillant au niveau scolaire. C’est rare de tomber sur un joueur comme lui dans le milieu du foot », a déclaré Julien Fournier pour La Provence.