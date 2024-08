Mercato - OM : Un gros transfert est réclamé à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif sur le mercato, l’OM a déjà bouclé l’arrivée de sept nouveaux joueurs, tout en avançant également sur son dégraissage. Cependant, concernant cette seconde partie, cela devrait encore bouger dans les prochains jours. La situation d’Amine Harit sera notamment à surveiller. D’ailleurs, pour Jérémy Attali, l’international marocain doit quitter l’OM.

Après avoir recruté Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni et Jeffrey de Lange, l'OM va désormais devoir reprendre son dégraissage, déjà bien avancé en début de mercato. Et pour cela, Jérémy Attali estime qu'il faut se séparer d'Amine Harit.

«Il s’est beaucoup investi mais j’ai plus trop envie de le voir Harit»

« C’est un joueur qui pour moi n’a aucune stat, maintenant il y a un nouveau projet, un nouveau style de jeu. Il est très fort au milieu mais dès qu’il approche de la surface c’est un peu maladroit. Parfois, il y a des joueurs avec qui on est injuste, on les a trop vu on veut plus les voir et là c’est mon cas. Il s’est beaucoup investi mais j’ai plus trop envie de le voir Harit », explique le journaliste d’Actu Marseille auprès de Football Club de Marseille.

«Harit en joker je ne suis même pas sûr qu’il accepte ça»

Jérémy Attali ajoute qu’Amine Harit, qui sera probablement barré par la concurrence de Valentin Carboni, aurait tout intérêt à chercher un nouveau club : « C’est un mec qui est fait pour être titulaire quelque part, il a le niveau pour être titulaire dans des clubs juste en dessous du top. Harit en joker je ne suis même pas sûr qu’il accepte ça, surtout si c’est Carboni 19 ans qui est titulaire ».