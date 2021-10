Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros départ est déjà programmé pour l'été prochain...

Publié le 9 octobre 2021 à 11h45 par D.M.

Prêté jusqu'à la fin de la saison à l'OM sans option d'achat, William Saliba devrait retourner à Arsenal l'été prochain.

A la recherche de renforts en défense central lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a décidé de miser sur William Saliba. Et le président de l’OM ne s’est pas trompé. Prêté par Arsenal sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison, le joueur de 20 ans est devenu un cadre de Jorge Sampaoli, qui n’a pas tari d’éloges à son égard. « C'est un joueur top à son poste. On a eu la chance de le faire venir en prêt, ça n'a pas été simple. Il est bon au marquage, mais il a aussi une belle relance. C'est un futur grand du football français. Il s'est bien adapté à la défense à trois, et ses performances sont aussi liées à l'équipe qui aime bien repartir de derrière » avait confié l’entraîneur de l’OM en septembre dernier.

Saliba devrait quitter l'OM à la fin de la saison