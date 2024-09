Mercato - OM : Un gros changement annoncé dans le vestiaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM en provenance du Stade Brestois cet été, Lilian Brassier a donc complètement changé de monde et d'exposition médiatique avec ce choix de carrière. Le défenseur central de 24 ans s'est confié sans détour à ce sujet et évoque cette révolution dans sa vie personnelle avec ce nouveau quotidien dans le vestiaire de l'OM.

Deuxième recrue du mercato estival à avoir été annoncée par l'OM, le 3 juillet dernier, Lilian Brassier (24 ans) a débarqué au sein du club phocéen en provenance du Stade Brestois sous la forme d'un prêt, assorti d'une option d'achat. Le défenseur central, qui faisait partie des grandes révélations de la Ligue 1 la saison passée à Brest, a donc franchi une étape majeure dans sa carrière avec cette signature à l'OM. Et il a livré son sentiment sur cet énorme changement vendredi en conférence de presse.

« Il y a plus d'attentes ici »

« Je suis content d'avoir fait mes premiers pas, au Vélodrome. Il y a toujours des choses à améliorer mais j'ai l'impression de progresser. La saison est longue, j'ai encore plein de choses à apprendre et à démontrer. A Brest ou à l'OM, j'adore les matchs de la même manière même s'il y a plus d'attentes ici », confie Lilian Brassier, qui a donc changé de vestiaire mais également d'exposition médiatique et d'ambitions avec ce transfert à l'OM.

« On a produit de belles choses »

Et Brassier poursuit sur le début de saison très convaincant de l'OM et la rigueur imposée au quotidien par Roberto De Zerbi, son nouveau coach : « C'est un bon début de saison. Avec le temps, on va assimiler plus de choses, il y a pas mal de schémas tactiques. Le coach est très exigeant. A domicile ou à l'extérieur, on a produit de belles choses, on a montré qu'on pouvait faire pas mal de dégâts », confie le nouveau défenseur marseillais.