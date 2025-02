Mercato - OM : Un grand attaquant intervient !

La rédaction

L’OM a exploré plusieurs pistes ambitieuses cet hiver pour renforcer son effectif, ciblant des joueurs de renom comme Marcus Rashford, Kalidou Koulibaly ou encore Mathys Tel. L’attaquant français de 19 ans, un temps annoncé à Marseille, a finalement opté pour Tottenham. Un choix influencé par Harry Kane, qui l’a conseillé et encouragé à rejoindre les Spurs pour poursuivre sa progression.

L’OM s’est beaucoup renforcé durant ce mercato d’hiver en ramenant de nouvelles recrues à Roberto De Zerbi. Les dirigeants olympiens se sont déménés pour faire plaisir à leur coach star en multipliant les pistes menant à des grands noms. Endrick, Marcus Rashford, Paul Pogba, Kalidou Koulibaly ou encore Aymeric Laporte font partie des pistes explorées par l’OM. Mais les Olympiens étaient également chauds sur Mathys Tel, l’attaquant français de 19 ans.

Mathys Tel rejoint Tottenham

Annoncé un temps sur la Canebière, l’ancien Bavarois a finalement rejoint Tottenham. Le club londonien s’est mis d’accord avec le Bayern Munich pour un transfert du jeune crack sous la forme d’un prêt avec une option d’achat non obligatoire aux alentours de 60 M€. Si Mathys Tel hésitait encore sur son avenir et était intéressé par le projet marseillais, un grand attaquant est intervenu pour le convaincre de signer chez les Spurs.

Kane s’en mêle

Ancien de la maison, Harry Kane a échangé avec Mathys Tel par téléphone : « Il m’a posé des questions. Une fois l’accord conclu, il m’a envoyé un SMS pour me dire à quel point le terrain d’entraînement était génial. Il était très enthousiaste. Je souhaite à Mathys tout le meilleur. J’espère qu’il aura beaucoup de temps de jeu. C’est ce dont il a besoin. Il doit se développer et vivre les hauts et les bas sur le terrain. Je connais bien Tottenham, ils prendront bien soin de lui. J’espère qu’il s’en sortira bien là-bas. Il devrait montrer ce qu’il peut faire au plus haut niveau. » explique l’attaquant anglais pour le média espagnol Sport1.