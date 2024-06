Mercato - OM : Un énorme coup dur confirmé à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM est toujours en quête de son nouvel entraîneur, et ce feuilleton est clairement en train de se corser pour la direction du club phocéen. Paulo Fonseca, qui était considéré comme la grande priorité ces dernières semaines, est sur le point de s'engager avec le Milan AC. Et la presse italienne confirme plus que jamais son arrivée.

Après la pige réalisée par Jean-Louis Gasset entre février et mai sur le banc de l'OM, le président Pablo Longoria doit désormais se trouver un nouvel entraîneur. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité en avril, Paulo Fonseca était la priorité absolue de la direction marseillaise, d'autant que le technicien portugais présentait l'avantage d'arriver en fin de contrat avec le LOSC. Mais la tendance s'est inversée ces dernières semaines, et l'OM est en train de perdre Fonseca.

Fonseca au Milan AC

La Gazzetta dello Sport annonce ce lundi matin que tout est prêt au sein du Milan AC pour la nomination de Paulo Fonseca, qui a donc privilégié le projet italien plutôt que l'OM pour son avenir. L'entraîneur portugais devrait officialiser son arrivée à San Siro d'ici dix jours, avec un contrat de deux ans (+ une année en option) et un salaire annuel de 2,5M€.

Quel coach pour l'OM ?

La grande priorité de l'OM est donc en train de s'éloigner, et les dirigeants phocéens vont devoir se retourner au plus vite pour dénicher leur nouveau coach. Selon les dernières tendances, l'option Sergio Conceição (FC Porto) parait à ce jour la plus plausible. Affaire à suivre...