Mercato - OM : Un coup historique réalisé à Marseille ?

Avec le départ prévu de Jean-Louis Gasset, l’OM s’était mis en quête d’un nouvel entraîneur. Pablo Longoria en aura mis temps avant de trouver l’heureux élu, mais ça a été chose faite. Et de quelle manière ! Alors qu’on s’attendait à voir Roberto De Zerbi rejoindre un grand club européen après ses résultats à Brighton, l’Italien a posé ses valises à l’OM… Qui s’offre là l’un des tous meilleurs au monde ?

Après avoir pensé à Paulo Fonseca puis à Sergio Conceiçao, l’OM a finalement trouvé son bonheur avec Roberto De Zerbi. En quête d’un nouvel entraîneur, le club phocéen a réalisé un très gros coup avec la signature de l’Italien, qui officiait la saison dernière à Brighton. Déjà très proche de rejoindre l’OM il y a quelques années, De Zerbi a enfin posé ses valises dans le sud de la France. Une arrivée totalement inattendu puisque chez les observateurs, on s’attendant plutôt à le voir sur le banc d’un des meilleurs clubs en Europe.

« C’est l’un des entraîneurs les plus influents de ces vingt dernières années »

Voilà donc Roberto De Zerbi à l’OM. Un coup exceptionnel de la part du club phocéen qui pourrait s’être offert l’un des meilleurs à son poste. C’est en tout cas le message délivré par Lilian Brassier, recrue estivale du club phocéen, qui a expliqué pour La Provence : « C’est l’un des entraîneurs les plus influents de ces vingt dernières années. On bosse dur. Jour après jour, semaine après semaine, on sent qu’on prend confiance. On avance crescendo, et on coche à chaque fois de nouveaux objectifs. Cette méthode nous pousse à réfléchir, c’est bien. Ça demande beaucoup de réflexion pour avoir le bon positionnement et ne pas mettre en difficulté l’équipe ».

« Ça ressemble un peu au système de Jorge Sampaoli »

A propos de Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi a lui confié : « Ça ressemble un peu au système de Jorge Sampaoli, notamment avec ce rôle de latéral hybride qui se positionne au milieu de terrain quand on a le ballon. Le coach nous demande une adaptation permanente. On est en train de s’adapter à ses consignes. Je suis heureux ».