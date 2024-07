Mercato - OM : Un club de Ligue 1 justifie le raté de Longoria

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Libre suite à son départ de Tottenham, Tanguy Ndombele a décidé de revenir en France pour relancer sa carrière. A l’occasion de ce mercato estival, le nom du milieu de terrain avait notamment été évoqué du côté de l’OM, mais c’est finalement à l’OGC Nice qu’il a décidé de poser ses valises. Directeur sportif des Aiglons, Florian Maurice s’est exprimé sur cette arrivée de Ndombele au sein de l’effectif de Franck Haise.

Avec Ismaël Koné, l’OM s’est offert du sang neuf au milieu de terrain pour la saison à venir. Le club phocéen pensait également à d’autres profils pour renforcer le groupe de Roberto De Zerbi. Ainsi, une rumeur faisait notamment état d’un intérêt pour Tanguy Ndombele, libre suite à son départ de Tottenham. Passé par l’OL, le Français aurait donc pu rejoindre l’OM, mais c’est finalement à l’OGC Nice qu’il a décidé de poursuivre sa carrière. Et ça n’a visiblement pas trop été difficile pour les Aiglons…

« Je n’ai pas eu beaucoup à batailler pour le convaincre »

Ce mercredi, à l’occasion de la présentation de Tanguy Ndombele à la presse, Florian Maurice, directeur sportif de l’OGC Nice, a expliqué que cela n’avait pas été compliqué de convaincre le Français de venir. « Je connais Tanguy depuis un bon moment maintenant. On a toujours gardé un contact régulier. Je l’ai toujours suivi. La situation contractuelle a compté c’est sûr. Mais la valeur de l’homme aussi. Il a envie de s’installer dans un nouveau projet. Je n’ai pas eu beaucoup à batailler pour le convaincre. A lui d’aller batailler pour gagner sa place », a fait savoir le dirigeant des Aiglons.

« C'était un choix un peu naturel »

De son côté, devant les journalistes, Tanguy Ndombele a expliqué sur son choix de venir à l’OGC Nice : « C'était un choix un peu naturel au vu de mon parcours. C'était compliqué. Revenir en France, c'était le bon choix pour moi. Je connais Florian Maurice, avec qui j'ai déjà travaillé à Lyon. Ça a fait pencher dans la balance. J’ai été beaucoup sollicité cet été ? Beaucoup, oui et non. Entre le moment où l'on parle et l'offre, il y a beaucoup de marge. Avec Florian, on se connaît bien, donc le feeling est passé rapidement. Nice, c'est le meilleur choix que je pouvais faire. Je suis à une période de ma vie où j'ai besoin de jouer. Au-delà de bien jouer, j'ai envie de retrouver certaines sensations ».