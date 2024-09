Mercato - OM : Un buteur XXL dévoile tout sur sa signature

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après l'ASSE et l'OL, Bafétimbi Gomis est parti en Premier League, s'engageant à Swansea. Resté deux saisons au sein du club basé au pays de Galles, l'international français a par la suite fait son retour en Ligue 1 et par n'importe où, à l'OM. Originaire du sud de la France, Gomis a été prêté au sein du club phocéen pour la saison 2016-2017. Une arrivée à Marseille évoquée par le principal intéressé.

34 matchs, 21 buts toutes compétitions confondues. Bafétimbi Gomis avait réalisé une saison exceptionnelle lors de son prêt à l'OM. Débarqué dans le sud de la France dans le cadre d'un prêt en provenance de Swansea. On l'avait connu à l'ASSE puis à l'OL, Gomis était revenu en Ligue 1 à Marseille pour la saison 2016-2017. Et à l'occasion d'un entretien accordé à Carré, l'international français s'est confié sur les coulisses de son arrivée à l'OM.

Mercato : Rabiot à l’OM, il hallucine en direct ! https://t.co/byXlN7uQ3N pic.twitter.com/pOuoYbcZ9J — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

« L’OM, il n’y pas mieux en France pour la visibilité »

« J’avais quitté l’OL et choisi Swansea pour être l’attaquant numéro 1. Je reviens à Marseille au bout de 2 ans pour me relancer. (…) Quand tu es de la région, tu connais le poids de l’OM. Et le poids de l’OM pour un Marseillais ou un enfant de la région, c’est que même si ça ne t’affecte pas, ça va affecter ton entourage. Mais je n'avais pas le choix. L’OM, il n’y pas mieux en France pour la visibilité. J’avais rongé mon frein pendant 2 ans à Swansea », a d'abord avoué Bafétimbi Gomis.

« Marseille n’a pas les moyens mais Franck Passi fait en sorte que je sois la priorité »

L'ancien joueur de l'OM a ensuite poursuivi : « Jouer à l’OM, je ne pensais pas que c’était faisable. Par la force des choses mon père est malade à ce moment là, je me dis pour me relancer je reviens comme ça je pourrais passer un peu plus de temps avec lui. Comme quoi il y a un signe du destin. Marseille n’a pas les moyens mais Franck Passi fait en sorte que je sois la priorité malgré le budget. Je fais l’effort qu’il faut pour défendre les couleurs de l’OM ».