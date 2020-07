Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien de l’ASSE pourrait débarquer cet été !

Publié le 13 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Jordan Amavi figurerait sur les tablettes du Napoli qui envisagerait un échange avec Faouzi Ghoulam pour cet été.

« Je vis l’instant présent, je travaille, la saison va bientôt commencer. On verra. L’Angleterre, c’est le championnat que je préfère. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Pour l’instant, je suis là, je porte le maillot de l’OM. Pas de départ cet été ? Non, moi je suis là, sauf si on me met à la porte », confiait récemment Jordan Amavi dans les colonnes de La Provence sur son avenir à l’OM, lui qui n’a plus qu’une année de contrat avec le club phocéen. Et s’il semble donc disposé à rester la saison prochaine, le latéral gauche marseillais aurait une belle cote à l’étranger en notamment en Italie.

Amavi dans un deal avec Ghoulam ?

Comme l’a révélé CalcioNapoli24, Naples aurait des vues sur Jordan Amavi et aurait un plan pour attirer le latéral gauche de l’OM à moindres frais : insérer Faouzi Ghoulam, l’ancien joueur de l’ASSE, dans le deal. Une proposition qui pourrait forcément intéresser l’OM, plutôt que de prendre le risque de laisser filer gratuitement Amavi dans un an.