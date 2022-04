Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Très bonne affaire en vue pour Longoria sur le marché ?

Publié le 7 avril 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Attiré par l’OM sous la forme d’un prêt sans option d’achat l’été dernier, Amine Harit pourrait être disponible à un prix très abordable en fin de saison. Une aubaine pour le recrutement de Pablo Longoria ?

« Mon but c'est de finir bien finir la saison. Mais mon avenir n'est pas lié à la montée de Schalke dans l'élite. On discutera à la fin avec l'OM et avec Schalke », confiait Amine Harit mercredi en conférence de presse au sujet de son avenir très incertain, lui qui est prêté sans option d’achat cette saison à l’OM. Le milieu offensif marocain, de retour au premier plan depuis quelques semaines avec quelques performances très intéressantes, reste pour l’instant sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Schalke 04. Mais l’OM a une belle ouverture pour Harit…

Schalke prêt à lâcher Harit à bon prix ?

En effet, comme l’a annoncé le média allemand Ruhr Nachrichten, Schalke 04 envisage sérieusement de se séparer définitivement d’Amine Harit lors du prochain mercato estival, et pourrait pour cela vendre l’ancien Nantais à un prix très abordable. Une nouvelle qui pourrait faire les affaires de Pablo Longoria dans l’optique du recrutement de l’OM, surtout si Amine Harit parvient à conserver son très bon état de forme du moment.