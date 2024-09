Mercato - OM : Transfert avorté, son club brise un rêve ?

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a considérablement renforcé l’effectif de Roberto De Zerbi cet été puisque pas moins de onze recrues se sont installées dans la cité phocéenne. Les dirigeants de l’OM ont tenté un coup de dernière minute avec Ismaël Bennacer. Mais l’AC Milan s’est mis en travers de son rêve.

Vendredi 30 août 2024, jour de date butoir du mercato estival, le comité directeur de l’OM s’était lancé un objectif surprise : recruter Ismaël Bennacer. D’ailleurs, en conférence de presse à quelques heures de la clôture de la fenêtre des transferts, l’entraîneur Roberto De Zerbi tenait le discours suivant. « La dernière journée de Mercato, il faut prendre des joueurs seulement si ce sont des joueurs qui sont en mesure de faire la différence, qui te changent vraiment ton effectif. Sinon, de prendre des joueurs pour les prendre, je pense que ça ne vaut pas la peine. Après, Benacer n'est pas un joueur de l'Olympique de Marseille, donc je ne peux pas en parler, mais je pense qu'on le connaît tous et on connaît tous le joueur qu'il est ».

OM : Il craint déjà le pire pour ce transfert à 30M€ https://t.co/fXCKQApzD7 pic.twitter.com/v5CVuhhE43 — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

Bennacer avait déclaré sa flamme à De Zerbi et au Vélodrome

Et Ismaël Bennacer, milieu de terrain de 26 ans de l’AC Milan, connaissait particulièrement bien Roberto De Zerbi puisqu’il a croisé sa route en Italie de par les expériences de l’international algérien à Empoli et à l’AC Milan. L’ex-entraîneur de Sassuolo a marqué Bennacer comme ce dernier l’a déjà révélé au Club des 5. « Un coach que j’aime bien, franchement, De Zerbi. Oui De Zerbi ». Mais ce n’est pas tout. Également interrogé par le passé sur le stade le plus impressionnant dans lequel il a pu évoluer, Ismaël Bennacer ne dissimulait pas son admiration pour l’Orange Vélodrome. « Le Vélodrome, le stade de Marseille. J’ai joué en amical là-bas et il y avait beaucoup de monde ».

Ismaël Bennacer avait même dit oui à l’OM, en vain

La Provence a affirmé ces dernières heures qu’Ismaël Bennacer, sous contrat à l’AC Milan jusqu’en juin 2027, avait communiqué son aval à l’Olympique de Marseille vendredi soir pour s’installer dans la cité phocéenne. Le problème résidait dans le manque de temps à disposition de la direction olympienne pour proposer autre chose qu’un prêt, qui a été refusé par les dirigeants rossoneri.