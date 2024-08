Mercato - OM : Signature surprise, c'est validé par De Zerbi

Arnaud De Kanel

Pas de nouvelle recrue à l'OM ce vendredi mais bien une nouvelle signature ! En effet, Leonardo Balerdi a prolongé son contrat jusqu'en 2028 pour le plus grand bonheur du principal intéressé ainsi que pour Roberto De Zerbi, heureux de la prolongation de son capitaine qui témoigne de son implication.

Ça y est, Leonardo Balerdi a prolongé son contrat avec l'OM. « Je veux remercier tout le club. Je suis trop content. C'est quelque chose que je recherchais depuis longtemps. Maintenant, je dois encore confirmer. Pour moi, l'OM est un club spécial. Je suis arrivé ici très jeune, j'ai grandi. Je suis heureux de la personne et du joueur que je suis et c'est grâce au club, à cette ville et ses dirigeants. L'arrivée de De Zerbi m'a aidé. Il m'a écrit depuis le premier jour ici. Personnellement, je veux confirmer la saison que j'ai fait l'année dernière. J'ai beaucoup travaillé pour ce moment, même quand c'était difficile. Je n'ai jamais pensé à lâcher et partir », a déclaré le défenseur central argentin. Désormais lié à l'OM jusqu'en juin 2028, Balerdi continue de prendre de l'épaisseur. Un signal fort pour le projet marseillais.

«C'est une nouvelle importante pour le club»

Roberto De Zerbi n'a pas manqué de souligner l'importance de cette signature en conférence de presse ce vendredi. « C'est une nouvelle importante pour le club comme pour moi. On essaye de construire un OM pour cette année mais aussi pour le futur », a déclaré l'entraineur de l'OM. La relation entre les deux hommes est excellente.

«Il connaît très bien l'OM, c'est un joueur important»

« C'est un garçon sérieux, qui a du caractère. C'est un joueur qui représente le futur de ce club. Il connaît très bien l'OM, c'est un joueur important. Je l'ai appelé cet été, il m'a tout de suite exprimé sa volonté de rester, c'est très important pour moi », a ajouté Roberto De Zerbi au sujet de Leonardo Balerdi.