Mercato - OM : Jorge Sampaoli veut frapper fort cet hiver !

Publié le 1 janvier 2022 à 9h30 par B.C.

Après un mercato estival très agité, avec pas moins de onze renforts au compteur, l’OM pourrait de nouveau se montrer actif en janvier. C’est en tout cas ce qu’espère Jorge Sampaoli, qui a déjà fait passer le message à Pablo Longoria et Frank McCourt.

L’Olympique de Marseille aura incontestablement été l’un des grands protagonistes de l’année 2021 en matière de recrutement. L’été dernier, Pablo Longoria s’est en effet montré très actif pour renouveler l’effectif de Jorge Sampaoli en mettant la main sur onze recrues au total, à l’instar de Mattéo Guendouzi, Amine Harit, William Saliba ou encore Pau Lopez. Malgré ce mercato XXL, Jorge Sampaoli n’est pas rassasié, puisque l’entraîneur de l’OM attendait encore du sang neuf dans les derniers instants du marché estival, et souhaite désormais se montrer actif en janvier.

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés »