Mercato - OM : Rongier lâche une énorme confidence sur son été agité…

Publié le 13 mars 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM en septembre dernier, Valentin Rongier aurait pu vivre un mercato estival bien différent puisqu’il était suivi par le FC Porto.

C’est un fait, l’été 2019 de Valentin Rongier a été particulièrement pénible sur le plan des transferts. Son arrivée à l’OM a mis énormément de temps à être finalisée, et elle a même été officialisée après la fermeture du mercato estival. D’ailleurs, dans un entretien accordé au Phocéen jeudi, Rongier a indiqué que l’OM n’était pas son unique prétendant de l’été.

« J’ai eu des contacts avec Porto »