OM : Révélations sur la future recrue estivale de Longoria

Pol Lirola va quitter l'OM très prochaine pour rejoindre Elche, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Pablo Longoria cherche donc une nouvelle doublure à Jonathan Clauss et il se serait renseigné sur un ancien pensionnaire de Ligue 1. Prêté à Troyes par Manchester City la saison passée, Issa Kaboré serait le favori pour succéder à Pol Lirola. Un prêt serait à l'étude...

Pablo Longoria enchaîne les recrues durant ce mercato. Après la signature retentissante d'Alexis Sanchez, le président de l'OM pisterait un défenseur. En effet, Pol Lirola devrait quitter Marseille pour rejoindre Elche, et Longoria aurait déjà trouvé son remplaçant. Issa Kaboré pourrait rejoindre l'effectif d'Igor Tudor sous la forme d'un prêt avec ou sans option d'achat.

Olympique Marseille are working on deal for Issa Kaboré from Man City. Talks progressing on loan move, no decision yet whether buy option will be included or not. 🚨🔵 #OMKaboré could be Lirola’s replacement as he’s joining Elche, as called by La Provence. pic.twitter.com/PzhpDyMkVX