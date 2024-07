Mercato - OM : Réunion au sommet pour le prochain transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir entamé son mercato estival sur les chapeaux de roues, l’OM espère boucler deux dossiers prioritaires au cours des prochaines semaines. L’un d’entre eux mène au jeune Argentin Valentin Carboni, prêté à Monza par l’Inter la saison dernière. Une réunion entre les dirigeants marseillais et leurs homologues Nerazzurri serait d’ailleurs prévue au sujet du crack de 19 ans.

Le mercato estival de l’OM pourrait prochainement s’animer. Le club phocéen a déjà bouclé les arrivées de Lilian Brassier et d’Ismaël Koné en provenance de Brest et de Watford. Mais Marseille ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin, et souhaite désormais conclure deux dossiers de taille avec ceux de Mason Greenwood (Manchester United) et Valentin Carboni (Inter).

L’OM s’intéresse à Valentin Carboni

Le jeune Argentin a été prêté par l’Inter du côté de Monza cette saison, et est considéré comme l’une des plus belles promesses de l’Albiceleste. Déjà international, Valentin Carboni pourrait ainsi s’avérer être une grosse prise pour l’OM, qui depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, souhaite clairement rajeunir son effectif. Reste désormais à connaître la position de l’Inter et surtout du joueur dans ce dossier, qui devrait être avancé dans les prochains jours.

Réunion prévue entre l’OM et l’Inter

Ce vendredi, à l’occasion d’un live diffusé sur la plateforme Playback, le journaliste Fabrizio Romano a apporté de nouveaux éléments dans ce dossier. A en croire ce dernier, une réunion est prochainement prévue entre les dirigeants de l’OM et ceux de l’Inter afin d’avancer considérablement au niveau d’un possible transfert de Valentin Carboni. A suivre...