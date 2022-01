Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kolo Muani met les choses au clair pour son avenir !

Publié le 10 janvier 2022 à 1h15 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Randal Kolo Muani va quitter le FC Nantes à l'issue de la saison. Cependant, alors qu'il est annoncé avec insistance du côté de l'Eintracht Francfort, le joueur de 23 ans assure n'être au courant de rien.

Attaquant titulaire du FC Nantes, Randal Kolo Muani ne devrait pas rester bien longtemps au sein de son club formateur. Le joueur de 23 ans ne prolongera pas son contrat qui arrivera à son terme en juin et va donc quitter les Canaris à l’issue de la saison. Reste à savoir où atterrira Randal Kolo Muani l'été prochain. Ces derniers temps, il était question d’un potentiel intérêt de l’OM, qui ne serait pas contre récupérer gratuitement l’international Espoir tricolore. Néanmoins, en octobre dernier, le10sport.com vous révélait que Randal Kolo Muani se rapprochait de plus en plus de l’Eintracht Francfort. Une tendance que TMW a confirmé ce samedi en affirmant que le Nantais aurait d’ores et déjà accepté l’offre du pensionnaire de Bundesliga. Mais le FC Nantes pourrait jouer un mauvais tour à sa pépite puisque selon RMC Sport et Canal + , les Canaris auraient saisi la FIFA, étant persuadés que Randal Kolo Muani s'est engagé avec l’Eintracht Francfort à l’automne.

« Je ne suis au courant de rien »