Mercato - OM : Rabiot signe déjà une masterclass ?

Entre le PSG et Adrien Rabiot, l'histoire ne s'est pas terminée comme dans les contes de fée en atteste son exclusion du groupe de Thomas Tuchel pour avoir refusé de prolonger son contrat au PSG. Cinq années sont passées et Rabiot évolue désormais à l'OM où il se sent plus que bien et club dans lequel il aurait déjà effectué un strike.

Adrien Rabiot a vécu une soirée bien étrange dimanche soir à Marseille. Formé au PSG où il a notamment effectué les sept premières saisons de sa carrière en incluant un prêt de six mois au Toulouse FC, Rabiot a quitté le Paris Saint-Germain et le championnat de France en tant qu'agent libre à l'été 2019 après six mois de tribunes pour avoir refusé de prolonger son contrat au sein du club de la capitale.

Rabiot troque la tunique du PSG pour celle de l'OM

Le milieu de terrain de l'équipe de France s'en est allé vivre une expérience à l'étranger et plus précisément en Italie à la Juventus. Cinq années plus tard, l'international français a retrouvé la Ligue 1... mais c'est le meilleur ennemi du PSG : l'Olympique de Marseille. A la mi-septembre, l'OM a annoncé la venue de Rabiot qui a signé un contrat de deux saisons.

Rabiot a signé une intégration express à l'OM

Après deux entrées en jeu face à Strasbourg et Angers, Adrien Rabiot a fêté sa première titularisation le 20 octobre dernier à Montpellier lors du large succès de l'Olympique de Marseille (5-0). Selon RMC Sport, le principal intéressé se sentirait à son aise dans la cité phocéenne. D'ailleurs, preuve de son implication totale dans le projet sportif du club, Rabiot aurait immédiatement coché la date du Classique de dimanche dernier dans son agenda, faisant de ce choc contre le PSG un rendez-vous majeur de sa saison et de sa carrière. En outre, une réelle connexion sportive de proximité aurait été créée avec Roberto De Zerbi, coach de l'OM. Tout va bien dans le meilleur des mondes donc pour Rabiot.