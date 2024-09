Mercato - OM : Rabiot a déjà calmé le PSG !

Alexis Brunet

Cet été, le cas Adrien Rabiot a alimenté bien des rumeurs sur le mercato. Alors que le milieu de terrain était libre de tout contrat, il a été annoncé de partout. Finalement, un peu à la surprise générale, il devrait s’engager avec l’OM, malgré son passage au PSG. De toutes façons, le joueur de 29 ans ne faisait pas d’un retour au sein du club de la capitale sa priorité.

La nouvelle a pris tout le monde de court dimanche soir. Alors qu’aucune rumeur n’était sortie dans la presse, l’OM a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot. Le milieu de terrain devrait s’engager pour les deux prochaines saisons et ainsi faire son retour en Ligue 1 après avoir quitté le PSG en 2019.

Rabiot ne faisait pas d’un retour au PSG une priorité

Libre de tout contrat, Adrien Rabiot intéressait beaucoup de clubs. Son nom avait d’ailleurs été cité au PSG, en vue d’un possible retour. Mais lors d’un rassemblement de l’équipe de France, le futur nouveau joueur de l’OM avait clairement affirmé qu’il ne faisait pas d’un retour à Paris sa priorité. « Depuis que je suis parti à la Juve, chaque été, on associe mon nom au PSG. C'est très flatteur. Après, cela reste quand même compliqué quand on sait comment cela s'est terminé. Bien sûr, dans le football, il ne faut fermer aucune porte, mais ce ne sera pas ma priorité. »

Rabiot a fait un effort pour rejoindre l’OM

Même s’il était libre de tout contrat, Adrien Rabiot disposait toutefois d’un gros salaire. À la Juventus de Turin, le milieu de terrain touchait 9M€ par an, mais pour rejoindre l’OM, il a fait un effort financier. Le joueur de 29 ans aurait divisé son salaire par deux, à en croire les informations de Daniel Riolo. Toutefois, il devrait percevoir une belle prime à la signature, car le club phocéen n’aura donc pas à payer d’indemnité de transfert.