Mercato - OM : Pape Diouf conseille Zubizarreta pour l'avenir de cette pépite !

Publié le 19 décembre 2019 à 23h45 par B.C.

Alors qu'Isaac Lihadji n'a toujours pas signé professionnel à l'OM, Pape Diouf appelle à la prudence dans ce dossier.

Malgré de nombreuses semaines de discussions entre Isaac Lihadji et l'OM, la pépite phocéenne n'a toujours pas signé de contrat professionnel avec son club formateur, et le danger guette. En effet, selon nos informations exclusives, le Borussia Dortmund s'ajoute à la liste des prétendants, déjà très nombreux, intéressés par l'attaquant de 17 ans. L'OM va donc devoir rapidement réagir pour éviter qu'Isaac Lihadji ne quitte librement la cité phocéenne, mais aux yeux de Pape Diouf, Andoni Zubizarreta et la direction ne doivent pas céder à toutes les demandes du joueur.

« Je pense qu'il ne faut pas céder à n'importe quel prix »