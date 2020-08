Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria en dit plus sur sa relation avec Paul Aldridge !

Publié le 13 août 2020 à 16h45 par T.M.

Du côté de l’OM, c’est désormais Pablo Longoria qui est aux commandes et qui sera notamment en charge du mercato. Quid alors de Paul Aldridge ? L’Espagnol a fait le point.

Dans sa volonté de vendre des joueurs afin d’en tirer le maximum, Jacques-Henri Eyraud avait décidé, il y a quelques mois, de s’entourer de Paul Aldridge. L’Anglais a ainsi posé ses valises à l’OM avec l’étiquette de l’homme censé dénicher des acheteurs du côté de la Premier League pour certains joueurs d’André Villas-Boas. Si aucune vente n’est pour le moment à signaler, les choses ont également évolué. En effet, c’est désormais Pablo Longoria qui s’est vu confier les clés de la maison. L’Espagnol est ainsi en charge du recrutement et forcément, Longoria et Aldridge devront donc travailler ensemble.

« Il faut le prendre comme un conseiller »