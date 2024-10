Mercato - OM : Où veut jouer Paul Pogba ? Il répond !

Thomas Bourseau

En raison d’une suspension d’une durée de quatre années initialement, Paul Pogba a été mis de côté par la Juventus. Au final, le champion du monde tricolore fera son come-back en mars 2025, poussant la Vieille Dame à éventuellement revoir sa copie. L’OM serait en embuscade, prêt à frapper en cas de rupture de contrat. Pogba s’est confié à la télévision anglaise sur la suite des opérations.

Le vendredi 4 octobre dernier, le Tribunal Arbitral du Sport communiquait son verdict : la suspension de quatre années de Paul Pogba pour dopage infligée par le tribunal antidopage italien était réduite à 18 mois. Ce qui lui permettra d’être de retour à la compétition en mars 2025. Sous contrat avec la Juventus jusqu’à l’été 2026, Pogba devrait retrouver le chemin des terrains sous le maillot de la Vieille Dame. En principe.

«Où est-ce que j'aimerais jouer ? Sur le terrain !»

En effet, d’après la presse italienne, Paul Pogba n’entrerait pas dans les plans de Thiago Motta. L’entraîneur de la Juventus aimerait construire une équipe jeune et dynamique. Du haut de ses 31 ans, le champion du monde tricolore ne répondrait pas favorablement aux critères de l’ancien joueur du PSG. Comme Patrice Evra l’a révélé mardi soir sur les ondes de RMC pour l’émission Rothen s’enflamme, Medhi Benatia, en sa qualité de conseiller sportif de l’OM, verrait d’un très bon œil la venue de Pogba à Marseille. Qu’en pense le principal intéressé. Pour Sky Sports, il a répondu à la question de l’endroit de son retour. « Où est-ce que j'aimerais jouer ? Sur le terrain ! J'aimerais être sur le terrain ! Sur n'importe quel terrain. D'abord à la Juventus, je veux commencer à m'entraîner avec des coéquipiers. C'est difficile de s'entraîner seul, ça passe tout seul ! L'objectif principal est de retrouver l'entraînement et la forme, d'être sur le terrain et de faire ce que j'aime ».

«Je suis toujours prêt»

Le journaliste Kaveh Solhekol a relancé Paul Pogba sur un éventuel retour en Premier League, où il a été formé à Manchester United évoluant notamment avec les pros entre 2016 et 2022. « Tout d'abord, je suis sous contrat avec la Juventus. Je vais voir ce qu'ils pensent et quelle est leur vision. Ma vision est de montrer que je suis un footballeur. Un nouveau Paul Pogba avec les mêmes qualités. Je suis toujours prêt ».