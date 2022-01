Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle étape décisive pour le départ de Benedetto !

Publié le 8 janvier 2022 à 23h00 par D.M.

Dario Benedetto aurait accepté l'idée de rompre son prêt avec Elche et de rejoindre Boca Juniors. Désormais, le club argentin va tenter de parvenir à un accord avec l'OM.

Bloqué par Arkadiusz Milik à l’OM, Dario Benedetto a dû quitter le Vélodrome pour retrouver du temps de jeu. Les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec Elche lors du dernier mercato estival, autour d'un prêt d’un an. Mais près de six mois après son arrivée en Espagne, Benedetto pourrait déjà quitter la Liga. L’attaquant argentin serait prêt à retourner à Boca Juniors, club dont il a porté le maillot entre 2016 et 2019. « J'aimerais qu'il reste à Elche, mais des joueurs de cette importance ? Nous devrons l'évaluer. Ce n'est pas fou parce qu'il a toujours su, et il me l'a toujours dit, que son idée est de finir là-bas et de revenir à Boca » avait récemment confié son agent Christian Bragarnik.

Benedetto aurait dit oui à Boca Juniors

Ce dossier aurait pris un tournant décisif ce samedi. Selon le journaliste argentin, Luis Fregossi, plutôt bien renseigné sur l’actualité de Boca Juniors, Dario Benedetto aurait accepté l’idée de faire son retour à Buenos Aires et aurait communiqué sa décision aux dirigeants de la formation sud-américaine. Désormais, Boca Juniors devrait entamer des négociations exclusives avec l’OM. Une offre devrait prochainement être transmise à Pablo Longoria.