Mercato - OM : Négociations très avancées avec un entraîneur ?

Toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur, c’est désormais Sergio Conceiçao qui est la priorité de l’OM. Après y avoir passé sept ans, le technicien portugais a décidé de quitter le FC Porto et pourrait débarquer à Marseille prochainement. En ce sens, les négociations seraient même à un stade très avancé.

Si Paulo Fonseca se dirige vers l’AC Milan, un autre entraîneur portugais pourrait arriver sur le banc de l’OM la saison prochaine. En effet, les dirigeants marseillais ont fait de Sergio Conceiçao leur priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset, lui qui a décidé de quitter le FC Porto.

L’OM a rencontré Conceiçao

Comme indiqué par Le 10 Sport , Sergio Conceiçao était un des plans B de l'OM en cas d’échec dans le dossier Paulo Fonseca. Une piste qui a pris de l’ampleur ces dernières heures et selon RMC Sport , Pablo Longoria et Medhi Benatia sont allés à sa rencontre ce lundi afin d’accélérer les choses.

Négociations très avancées entre l’OM et Conceiçao

D’après les informations du journaliste Pedro Almeida, les négociations seraient même à un stade très avancé entre l’OM et Sergio Conceiçao. Ce dernier et ses avocats auraient déjà rencontré les dirigeants marseillais à trois reprises et son contrat serait en cours de préparation.