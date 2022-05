Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt va devoir mettre la main à la poche !

Publié le 8 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM envisage sérieusement de prolonger le contrat de Jorge Sampaoli, l’entraîneur argentin réclame des garanties financières de la part de Frank McCourt pour le recrutement.

« Un bilan final va être dressé par le staff, mais aussi par les dirigeants, et à partir de là, il y aura la décision prise par le propriétaire, savoir où il veut aller. On verra si c'est concordant entre tout le monde, car chacun a son avis. Si on arrive à se mettre d'accord, on sera sur le bon chemin, sinon ça sera compliqué », annonçait très clairement Jorge Sampaoli vendredi en conférence de presse, faisant ainsi passer un message fort à la direction de l’OM et à son propriétaire, Frank McCourt, en vue du prochain mercato estival. Et tout ce sujet aura d’ailleurs un impact fort sur son avenir sur le banc de l’OM.

Sampaoli réclame des garanties

Comme l’a annoncé L’Equipe samedi, Jorge Sampaoli demanderait effectivement des moyens supplémentaires dans son recrutement pour envisager une prolongation de contrat à l’OM qui tente de fixer l’avenir de son entraîneur, actuellement engagé jusqu’en juin 2023. Et Frank McCourt va donc devoir envisager des dépenses pour retenir Sampaoli.