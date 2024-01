Mercato - OM : Loupé à 3M€ à Marseille ? Ils rassurent tout le monde

Thibault Morlain

Malgré le départ de Renan Lodi, l’OM avait tout de même besoin de se renforcer au poste de latéral gauche. En ce sens, le club phocéen est parti piocher en Suisse, aux Young Boys de Berne, s’offrant les services d’Ulisses Garcia, moyennant 3M€. Quid alors du niveau du nouveau joueur de l’OM ? Alors que certains échos étaient loin d’être rassurants, tous n’ont pas la même version concernant les capacités de Garcia.

Pablo Longoria se serait-il totalement loupé en recrutant Ulisses Garcia à l’OM ? Les propos de Polo Breitner, journaliste à RMC , avaient de quoi inquiéter. Il expliquait alors concernant le néo-Olympien : « Garcia, c’est quand même quelqu’un qui est physiquement impressionnant, mais qui a des lacunes techniques importantes, qui a des lacunes tactiques toujours aussi importantes à 28 ans. S’il est titulaire à l’OM à 28 ans, c’est que l’OM est en seconde division. Il y a un vrai problème ».

« C'est le meilleur latéral du Championnat suisse, de très loin »

Néanmoins, ceux qui ont joué aux côtés d’Ulisses Garcia ont des propos bien différents. Pour L’Equipe , Jean-Pierre Nsamé, ancien coéquipier du Suisse aux Young Boys de Berne, a fait savoir : « Je ne suis pas si surpris de le voir signer à l'OM parce qu'il a vraiment de grosses qualités. C'est le meilleur latéral du Championnat suisse, de très loin. Je pense qu'il sera largement au niveau de ceux que j'ai vus récemment à Marseille, notamment Nuno Tavares la saison dernière ».

« Sur l’homme, Marseille ne s’est pas trompé »