Mercato - OM : Longoria va réparer son erreur

Arnaud De Kanel

Le chapitre Jean-Louis Gasset à l'OM est terminé et le club est en quête d'un nouvel entraîneur. Après avoir tenté Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, Pablo Longoria a également pris contact avec Roberto De Zerbi qui figure désormais en pole pour reprendre le poste. Ce même entraîneur avait été recalé parle président de l'OM il y a deux ans, avant de faire sensation en Premier League.

Comme prévu, Jean-Louis Gasset cède sa place sur le banc marseillais. Pour le remplacer, Pablo Longoria avait jeté son dévolu sur Paulo Fonseca avant de se tourner vers Sergio Conceiçao. Cependant, l'ancien entraîneur du FC Porto a trop tergiversé et cela a rapproché Roberto De Zerbi du poste. L'entraineur italien serait très proche de signer à l'OM, deux ans après avoir été recalé par Pablo Longoria.



De Zerbi arrive à l'OM

Si l'arrivée de Roberto De Zerbi venait à se concrétiser, l'OM s'assurerait les services de l'un des techniciens les plus prisés du moment. L'Italien a fait ses preuves à Brighton, suscitant l'intérêt de plusieurs grandes écuries européennes. Le Bayern Munich et Manchester United s'étaient notamment penchés sur son profil, mais De Zerbi a finalement choisi de relever le défi proposé par le club marseillais. Et l'Italien n'est pas rancunier, lui qui avait été injustement recalé par Pablo Longoria il y a deux ans.

L'erreur de jugement de Longoria en 2022 avec De Zerbi