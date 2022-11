Mercato - OM : Longoria prépare un rebondissement surréaliste

Arnaud De Kanel

Disparu des radars pendant deux mois, Bamba Dieng était invité à se chercher un nouveau club malgré une saison très prometteuse. Pablo Longoria voulait profiter de celle-ci afin de le vendre à un bon prix. Finalement, le jeune sénégalais a remporté son bras de fer et il se pourrait que son aventure à l'OM continue pour de nombreuses années.

C'était le feuilleton de l'été. Après une journée pleine de rebondissement où il devait signer à Lorient, puis Leeds et enfin Nice, Bamba Dieng échouait à la visite médicale dans les dernières heures du mercato. Mais cela ne se serait pas passé si Pablo Longoria n'avait pas tout fait pour le faire partir. Les démarches du président de l'OM ont même écœuré Cédric Bakambu. « Ce qu’il subissait c’était un truc de fou. Voir comment il a été traité, ça m’a fait mal » témoignait l'attaquant congolais. Dans l'obligation de faire avec Dieng, Igor Tudor l'a réintégré dans l'effectif.

Mercato - OM : Le successeur de Mandanda fait un aveu sur son transfert https://t.co/pVnA7WwSmc pic.twitter.com/vMph0zhGl5 — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

Dieng retrouve du temps de jeu

Pas inscris sur la liste de la Champions League, Bamba Dieng a retrouvé les terrains face à Angers le 30 septembre dernier après avoir raté les 8 premières journées de championnat. Pour sa première titularisation à Strasbourg, le Sénégalais s'est illustré en inscrivant un joli but. Il ne se contente que de quelques minutes en fin de rencontre (139 au total), mais il pourrait prendre une autre dimension dans les mois à venir car son président compte sur lui pour la suite.

« On veut discuter d'une prolongation »