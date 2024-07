Mercato - OM : Longoria prépare 8 transferts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à son habitude, l'OM ne chôme pas sur le mercato et Pablo Longoria, adepte de ses périodes, enchaîne les dossiers. Le club phocéen a ainsi déjà recruté quatre joueurs, mais s'est également séparé de six joueurs. Un dégraissage impressionnant qui va rapidement se poursuivre puisque huit nouveaux marseillais devraient prochainement partir. Un sacré remaniement.

Le mercato a démarré sur les chapeaux de roue à l'OM qui multiplie les signatures et les départs. Ainsi, le club phocéen a déjà recruté quatre nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et Pierre-Emile Höjberg. Mais dans le même temps, le club phocéen a également largement délesté son effectif. Ainsi, en plus de la fin du prêt de Jean Onana et du départ libre de Pape Gueye, l'OM a vendu Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Vitinha, et Konrad de la Fuente, sans oublier Mattéo Guendouzi, transféré définitivement à la Lazio.

L'OM va se séparer de huit joueurs !

Mais c'est encore loin d'être terminé. En effet, selon les informations de La Provence, l'OM prépare encore au moins huit départs. A commencer par celui de Jonathan Clauss qui va rejoindre l'OGC Nice pour environ 5M€. Mais ce n'est pas tout puisque Jordan Veretout et Chancel Mbemba sont également poussés au départ et pourraient rebondir en Arabie Saoudite. Samuel Gigot, Pau Lopez, Ulisses Garcia, Geoffrey Kondogbia ou encore Azzedine Ounahi. Autrement dit, le dégraissage ne fait que commencer à Marseille.

Des recrues sont également attendues

Et ces départs vont permettre à l'OM de poursuivre son recrutement. Après avoir déjà recruté Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et Pierre-Emile Höjberg, le club phocéen va poursuivre sur sa lancée avec plusieurs priorités. Valentin Carboni et Eddie Nketiah sont les grandes priorités de l'OM d'ici la fin du mercato. Un gardien de but est également attendu pour remplacer Pau Lopez. Par conséquent, ça va encore bouger cet été à Marseille.