Mercato - OM : Le successeur d’Aubameyang arrive, c’est du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang a quitté l'OM afin de s'engager avec Al-Qadsiah en Arabie Saoudite, le club phocéen cherche son successeur à la pointe de son attaque. Dans cette optique, la piste menant à Eddie Nketiah est clairement la priorité de Pablo Longoria qui se montre optimiste malgré les réclamations d'Arsenal qui se montre très gourmand pour lâcher son avant-centre.

Très actif cet été, l'Olympique de Marseille a déjà largement dégraisser son effectif en cédant notamment plusieurs joueurs à l'image de Vitinha, Iliman Ndiaye, Konrad de la Fuente et surtout Pierre-Emerick Aubameyang. L'international gabonais s'est engagé avec Al-Qadsiah en Arabie Saoudite, et laisse donc un immense vide sur le front de l'attaque puisqu'il avait notamment inscrit 30 buts la saison dernière toutes compétitions confondues. Par conséquent, l'une des priorités de l'OM sera de recruter à un nouvel avant-centre. Et un nom revient avec insistance.

Mercato : L’OM va débloquer un transfert du Real Madrid ? https://t.co/Wh26bVvtA5 pic.twitter.com/EWx6gixvQu — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

L'OM confiant pour Nketiah ?

En effet, selon les informations de La Provence, l'OM fait d'Eddie Nketiah sa grande priorité pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang. Et bien qu'Arsenal se montre très exigeant pour lâcher son attaquant, le club phocéen se montrerait toutefois très confiant quant à la concrétisation de ce transfert. Il faut dire que le Gunner présente l'avantage d'avoir un passeport ghanéen ce qui lui permet de ne pas occuper une place d'extracommunautaire. Une information importante puisque l'OM compte déjà trois joueurs extracommunautaires.

Carboni, l'autre priorité de l'OM ?

Mais bien évidemment, l'OM ne se contente pas de chercher un avant-centre et cherche également un numéro 10 à mettre en concurrence avec Amine Harit. Dans cette optique, La Provence confirme que la grande priorité du club phocéen se nomme Valentin Carboni. Le meneur de jeu argentin est réclamé par Roberto De Zerbi qui veut en faire le dépositaire de son jeu dans son 4-2-3-1 derrière un avant-centre qui sera peut-être Eddie Nketiah.