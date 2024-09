Mercato - OM : Longoria lâche une punchline sur Rabiot

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir passé les cinq dernières saisons en Serie A sous les couleurs de la Juventus, Adrien Rabiot est de retour en Ligue 1, où il s’est engagé jusqu’en juin 2026 avec l’OM. Un gros coup réalisé par le club marseillais, initié par son conseiller sportif. Pablo Longoria a confié que ce dossier était issu de « la folie » de Mehdi Benatia.

Annoncé dans le viseur de l’AC Milan, l’Atlético de Madrid ou encore de Manchester United, Adrien Rabiot a finalement choisi l’OM. Un choix surprenant pour l’international français (48 sélections), libre depuis le mois de juin et la fin de son contrat avec la Juventus. Comme il l’a lui-même confié en conférence de presse, il a été le premier surpris lorsque Mehdi Benatia l’a contacté.

Le gros coup Rabiot bouclé grâce à Benatia

Car si Adrien Rabiot est un joueur de l’OM, c’est en grande partie grâce à son conseiller sportif. « Oui j’ai été surpris au début, et je lui ai même dit clairement. Il a été droit au but, sans faire de jeu de mots, il m’a tout de suite exposé le projet et m’a fait comprendre que c’était une possibilité. Qu’en tout cas, lui était très emballé par ça. Il m’a laissé réfléchir, puis m’a rappelé, j’en ai discuté avec ma famille et ça s’est enchaîné. Je ne m’attendais pas du tout à cet appel-là, mais j’ai aimé la démarche de Mehdi Benatia. C’est quelqu’un d’ambitieux, qui a de la détermination », expliquait le milieu de terrain âgé de 29 ans lors de sa présentation.

« Rabiot, c'est la folie de Mehdi »

« Notre conseiller sportif, Mehdi Benatia, a bien travaillé. Il n’a rien dit à personne. C’était son idée », a indiqué Fabrizio Ravanelli à Téléfoot. Selon L’Équipe, Mehdi Benatia ne s’est pas fixé de limite cet été et c’est lui qui a essayé de convaincre le frère de Lilian Brassier (24 ans) et les mères de Kiliann Sildillia (22 ans, Fribourg) et d’Adrien Rabiot, qui gèrent les intérêts de leur fils. À propos de l’arrivée de ce dernier, Pablo Longoria confiait la semaine dernière : « Ah ! Rabiot, c'est la folie de Mehdi, au départ, on lui a laissé libre cours ! »