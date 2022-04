Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’étonnant aveu de Milik sur son arrivée !

Publié le 8 avril 2022 à 3h30 par A.M.

Arrivé à l'OM en janvier 2021, Arkadiusz Milik reconnaît qu'il ne connaissait pas très bien le club phocéen avant sa signature.

En difficulté à Naples, Arkadiusz Milik a rebondi à l'OM lors du mercato d'hiver 2021. Le Polonais a été prêté pour 18 mois et devrait donc définitivement s'engager avec le club phocéen à l'issue de la saison. Et pourtant, l'ancien buteur de l'Ajax Amsterdam reconnaît qu'il ne connaissait pas grand chose à l'OM ou la Ligue 1 avant d'arriver à Marseille.

«Je ne connaissais pas très bien le club ou la Ligue 1 avant de venir ici»