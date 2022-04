Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Sampaoli sur cette opération à 1,5M€ !

Publié le 30 avril 2022 à 14h10 par Thibault Morlain

Alors que Strasbourg a annoncé avoir levé l’option d’achat de Lucas Perrin, prêté cette saison par l’OM, Jorge Sampaoli s’est prononcé sur ce transfert.

Ne pouvant pas totalement s’exprimer à l’OM, Lucas Perrin a donc été prêté cette saison à Strasbourg. Et en Alsace, le défenseur central a réalisé d’excellentes prestations. De quoi convaincre Strasbourg de lever son option d’achat fixée à 1,5M€. « On a levé son option cette semaine. On est très content de lui, il a énormément progressé », a lâché ce vendredi Marc Keller, président strasbourgeois.

« Il va pouvoir continuer à grandir »