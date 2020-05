Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les pistes offensives de Villas-Boas se dessinent !

Publié le 29 mai 2020 à 16h30 par Arthur Montagne

Alors qu'il a confirmé sa volonté de rester sur le banc de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas n'en reste pas moins ambitieux. Dans cette optique, il souhaite toujours que son secteur offensif soit renforcé. Et les premières pistes se confirment.

C'est désormais une certitude, André Villas Boas sera toujours l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mais afin de le convaincre de rester, malgré le départ d'Andoni Zubizarreta, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont probablement dû lui offrir de solides garanties concernant la qualité de l'effectif de l'OM pour la saison prochaine. Et pour cause, le technicien portugais n'a jamais caché sa volonté de disposer d'un groupe étoffé afin de ne pas faire de la figuration en Ligue des Champions. Le premier secteur de jeu à renforcer est donc l'attaque. Et pour cause, la profondeur de banc dans le domaine offensif est trop légère d'autant plus que Valère Germain pourrait partir. Dario Benedetto est donc le seul avant-centre de métier tandis que Florian Thauvin ne possède pas de doublure crédible dans le couloir droit comme l'a démontré sa longue absence cette saison. Et à gauche ce n'est guère mieux puisque le départ de Lucas Ocampos n'a jamais été réellement compensé.

Niang reste la priorité

Par conséquent, c'est un véritable chantier qui s'offre à l'OM... qui n'a toujours pas de directeur sportif depuis le départ d'Andoni Zubizarreta. Malgré tout, cela n'empêche pas André Villas-Boas d'avoir des idées et comme le révélait récemment Le Phocéen , les discussions avec M'Baye Niang se poursuivent bien que ce dossier ait initié avec le dirigeant basque. Mieux encore, le Stade Rennais chercherait déjà son remplaçant et Florian Maurice aurait activé ses réseaux au Portugal et en Belgique. Capable d'évoluer à plusieurs postes sur le front de l'attaque, M'Baye Niang, qui n'a jamais caché publiquement son intérêt pour l'OM, pourrait également former un duo intéressant avec Dario Benedetto. Toutefois, Rennes risque de se montrer gourmand et il y a peu de chance que le Sénégalais soit transféré pour moins de 20M€. Une somme très importante compte tenu des finances phocéennes, ce qui pousse le club à prospecter ailleurs.

Les surprises Vagner Dias et... Mitroglou ?