Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les exigences colossales d'Eyraud pour Kamara !

Publié le 15 juin 2020 à 15h00 par A.M.

Contraint de vendre cet été, l'OM pourrait bien se résoudre à céder Boubacar Kamara qui possède probablement la valeur marchande la plus importante de l'effectif. Mais ce ne sera pas à moins de 40M€.

Durant les prochaines semaines, l'Olympique de Marseille a la nécessité de renflouer ses caisses par de grosses ventes. Dans cette optique, les joueurs possédant la valeur marchande la plus importante ne seront pas retenu en cas de belle offre. Il s'agit de Morgan Sanson, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Formé au club et sous contrat jusqu'en juin 2022, le jeune marseillais est d'ailleurs probablement celui qui pourrait rapporter le plus à l'OM qui, malgré la volonté du joueur de découvrir la Ligue des Champions avec son club formateur, pourrait se résoudre à partir.

L'OM attend au moins 40M€