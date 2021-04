Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les deux éléments décisifs du choix Sampaoli…

Publié le 13 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que la direction de l’OM a finalement choisi de se tourner vers Jorge Sampaoli cet hiver pour le poste d’entraîneur, Pablo Longoria est revenu en détail sur ce choix très important.

Suite à la mise à pied assez soudaine d’André Villas-Boas début février, et alors que Nasser Larguet a ensuite assuré l’intérim pendant plusieurs semaines sur le banc de l’OM, Pablo Longoria a ensuite décidé de jeter son dévolu sur Jorge Sampaoli et le nommer le technicien argentin sur le banc du club phocéen. Et dans un entretien accordé à El Pais lundi, le président de l’OM a justifié les raisons bien précises pour lesquelles Sampaoli avait été désigné.

« La décision a été prise sur deux points »