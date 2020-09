Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme révélation de Florian Thauvin sur son avenir !

Publié le 25 septembre 2020 à 9h15 par A.M.

Interrogé sur son avenir, Florian Thauvin, dont le contrat arrive a échéance le 30 juin prochain, révèle qu'il n'a toujours pas reçu d'offre de prolongation de la part de l'OM.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com depuis plusieurs semaines, Florian Thauvin n'a reçu aucune offre pour prolonger son contrat qui prend fin le 30 juin prochain. Le départ d'Andoni Zubizarreta en mai dernier et la longue attente de son successeur au poste de directeur de l'OM ont clairement retardé les négociations. Il a fallu attendre le mois d'août pour voir débarquer un nouveau dirigeant avec la nomination de Pablo Longoria en tant que directeur du football du club phocéen. Et rapidement, le dirigeant espagnol a évoqué la situation de Florian Thauvin : « On va étudier toutes les questions contractuelles dans les prochains jours. La présence pour Florian est un actif en plus pour l’équipe . » Mais jusque-là, ça n'a pas beaucoup bougé.

Toujours pas d'offres pour Thauvin