Mercato - OM : Le prochain gros transfert de Longoria déjà identifié ?

Publié le 18 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Durant le mercato, Frank McCourt a mis un gros coup de pression à Pablo Longoria. En effet, le propriétaire de l'OM réclamait des liquidités. Pour cela, Longoria devait donc vendre des joueurs, mais il a échoué. Alors, il pourrait se rattraper en vendant l'une des stars de l'effectif d'Igor Tudor.

Pablo Longoria sera attendu au tournant lors des prochains mercato. Le président de l'OM a fait ses preuves dans le sens des arrivées avec des gros coups, mais dans le sens inverse, c'est beaucoup plus dur. Mais il possède des joueurs avec de belles valeurs marchandes qui pourraient être vendus afin de renflouer les caisses et satisfaire Frank McCourt. Le Brésilien Gerson en fait partie et il serait le favori sur la liste.

Le père de Gerson met les choses au clair

Ce n'est un secret pour personne, l'OM est en difficulté financièrement et des ventes seront obligatoires pour faire pencher la balance dans le bon sens. Les joueurs les plus bankables sont logiquement les plus cités et à ce sujet, Marcao, père et agent de Gerson, s'en remet aux choix de la direction olympienne. « La situation est la suivante. Nous sommes des salariés de l’OM. Si le club pense que Gerson doit être vendu, nous écouterons le club. Mais notre volonté est de poursuivre l’aventure à l’Olympique de Marseille » avait-il confié. Or, un certain Jorge Sampaoli pourrait tout changer.

