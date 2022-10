Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après la disparition de Raiola, un transfert de Campos aurait pu capoter

Publié le 18 octobre 2022 à 00h15

Axel Cornic

Après une saison en prêt, Alphonse Areola a définitivement quitté le Paris Saint-Germain afin de s’engager en faveur de West Ham. Un transfert qui a rapporté près de 10M€ au club de la capitale, mais qui aurait très bien pu capoter, comme le raconte ce lundi son agent Rafael Pimenta.

La disparition de Mino Raiola a été l’un des gros evenements dans la planète football, en cette année 2022. L’italo-néerlandais était l’un des agents de joueurs les plus connus et gérait notamment les carrières d’Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba ou encore Marco Verratti.

Areola a enfin trouvé un club où s’installer

Il a également pris sous son aile Alphonse Areola, qui après s’être brièvement installé dans les cages du PSG a enchaîné les prêts ces dernières saisons, passant notamment par le Real Madrid, Villarreal ou encore Fulham. C’est pourtant à West Ham qu’il a posé ses valises lors de l’été 2022, quelques temps après le décès de Mino Raiola.

« Si je n’avais pas décroché le téléphone à ce moment, ils auraient sûrement signé un autre gardien de but »