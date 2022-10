Foot - Juventus

Marabout, polémique... Le vérité éclaté sur le calvaire de Pogba, menacé de mort

Publié le 17 octobre 2022 à 12h30

Axel Cornic

Voilà plusieurs mois déjà que le feuilleton Pogba fait débat, avec son frère aîné Mathias qui a lancé les choses sur les réseaux sociaux. Pris dans une affaire d’extorsion de fonds, mais également de maraboutage à l’encontre notamment de Kylian Mbappé, le milieu de la Juventus et de l’équipe de France semble peu sortir la tête de l’eau.

C’est une histoire ubuesque, qui a beaucoup fait réagir en France comme à l’étranger. Dans des vidéos publiés sur les réseaux sociaux Mathias Pogba a surpris tout le monde en accusant son frère de mettre en danger sa propre vie, mais également d’avoir eu recours à de la sorcellerie pour nuire notamment à Kylian Mbappé. Placé en garde à vue, puis en détention, le frère aîné de Paul Pogba n’a pas changé de version et continue de parler de grosses pressions subies au cours de l’été, avec notamment un braquage à la fin du mois de juillet.

Marabout, Mbappé… Le frère de Paul Pogba lâche une réponse fracassante https://t.co/lxCLxDEQTk pic.twitter.com/7XHEh2LDJr — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

« Ce n’est pas un problème rare chez les footballeurs »

Avocate et successeur de Mino Raiola après son décès, Rafaela Pimenta est venu apporter des nouvelles précisions concernant cette affaire, ce lundi. « Ce n’est pas un problème rare chez les footballeurs. Ils sont souvent menacés car ce sont des sujets surexposés. J’en ai vu de toutes les couleurs et souvent ils n’en parlent pas, car ils ont honte » a expliqué celle qui gère désormais la carrière de Pogba, dans les colonnes de Tuttosport . « C’est une mauvaise chose, car cela les conduit à vivre des situation de stress intense, ce qui se répercute sur leurs performances ».

« Tout est entre les mains des avocats »

Après des débuts chaotique, cette affaire semble désormais être sous contrôle et Paul Pogba entrevoit donc le bout du tunnel. « C’est seulement quand il a accepté de se faire aider, que Paul a compris qu’il y avait une solution » a poursuivit Pimenta. « Tout est entre les mains des avocats. Il aurait pu me le dire avant, mais je le comprend. Souvent on veut essayer de régler ce genre de choses seul ». A noter que cela coincide également avec la fin de sa convalescence, avec un retour imminent sur les terrains de football.

« Nous avons un projet avec Paul, celui d’une application qui vienne en aide aux joueurs »