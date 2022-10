Foot - Juventus

Marabout, chantages… La grande annonce du clan Pogba

Publié le 17 octobre 2022 à 09h15

Axel Cornic

L’année 2022 n’est pour le moment pas la meilleure de la carrière de Paul Pogba. Le milieu international n’a joué que très peu avec Manchester United et revenu à la Juventus, il n’a pour le moment pas foulé la pelouse cette saison. Pour ne rien arranger, une énorme polémique fait rage autour d’une supposé extorsions d’argent teintée de menaces, qui impliquerait notamment son frère aîné Mathias.

C’est l’un des feuilleton de cette deuxième partie d’année. A la peine sur les terrain, Paul Pogba se retrouve au centre d’une affaire assez inattendue d’extorsion de fonds, impliquant notamment des pressions et des supposées menaces à l’arme lourde. Pas vraiment le mieux pour relancer sa carrière en Serie A, à la Juventus.

Menaces, extorsion… En détention, le frère de Pogba nie tout en bloc https://t.co/Q43yMjTLTi pic.twitter.com/9rB5ogqkMp — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

« Souvent les joueurs concernés par ces chantages éprouvent de la honte et ne veulent pas en parler »

Dans un long entretien accordé à Tuttosport ce lundi, Rafaela Pimenta est revenue sur la période délicate traversée par Paul Pogba. « J’ai vu plein de fois ce genre de choses et je peux vous dire que souvent les joueurs concernés par ces chantages éprouvent de la honte et ne veulent pas en parler » a expliqué celle qui a succédé à Mino Raiola et qui gère désormais la carrière de Pogba.

« Paul va développer une application d’échange pour la santé mentale des joueurs »