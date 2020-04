Foot - Mercato - OM

Mercato : Cette piste de l'OM qui se fait fracasser

Publié le 16 avril 2020 à 21h40 par J.-G.D.

Malgré le retour à la charge de l’OM pour Domagoj Vida, un scout croate se montre sceptique concernant la piste menant au défenseur central de Besiktas.