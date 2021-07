Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le gros effort de Longoria pour satisfaire Sampaoli…

Publié le 4 juillet 2021 à 6h15 par T.M.

Après avoir recruté Luan Peres à Santos, Jorge Sampaoli voudrait le retrouver à l’OM. Et pour cela, Pablo Longoria ferait l’effort nécessaire.

Ça va bouger dans la défense centrale de l’OM. Tandis que Duje Caleta-Car devrait faire ses valises cet été, il va y avoir des recrues. La première a été actée ce samedi avec l’officialisation du retour de Leonardo Balerdi, acheté définitivement au Borussia Dortmund. Mais cela va encore bouger puisque William Saliba devrait être prêté par Arsenal et en parallèle, cela négocie fort avec Santos pour Luan Peres. Ayant recruté le Brésilien à Santos, Jorge Sampaoli le réclamerait à l’OM. Et l’entraîneur argentin pourrait bien voir son souhait être exaucé.

« Cette approche s'est transformée en une proposition et elle a avancé… »