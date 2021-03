Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Milik, un accord gagnant-gagnant ?

Publié le 28 mars 2021 à 15h30 par A.C.

L’Olympique de Marseille pourrait bien tout y gagner d’un départ d’Arkadiusz Milik, arrivé en provenance du Napoli en janvier dernier.

Freiné par une blessure, Arkadiusz Milik semble enfin avoir trouvé sa place à l’Olympique de Marseille. En huit matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant a marqué quatre buts, soit un de moins que Dario Benedetto, qui a lui disputé 35 rencontres sous les couleurs de l’OM cette saison. C’est donc un pari réussi pour Pablo Longoria, puisque si le talent de Milik n’a jamais été remis en question, il sortait toutefois de deux graves blessures aux genoux et plus de six mois d’inactivité au Napoli. Pourtant, le bonheur pourrait être de courte durée. La presse italienne annonce avec insistance un départ de Milik, dès le prochain mercato estival. Longoria s’évertue à dire qu’il a le contrôle de ce dossier, mais n’a jamais vraiment assuré que Milik sera encore à l’OM la saison prochaine.

Milik suscite toujours plus de convoitises

Car en Italie, Arkadiusz Milik a toujours la cote ! Tuttosport ne cesse d'évoquer l’intérêt de la Juventus, qui était déjà sur les traces du Polonais lors de l’été 2020. Mais Milik plairait également à l’Inter d’Antonio Conte, ou encore à l’AS Roma, où il pourrait pallier le départ d’Edin Dzeko. Les propriétaires américains de la Fiorentina souhaiteraient également boucler un énorme coup cet été, avec une arrivée de Milik. D’après les informations de Tuttosport , l’Atlético de Madrid serait aussi dans le coup ! Diego Simeone chercherait en effet un joueur capable d’épauler et à la longue succéder à Luis Suarez. Il semble que l’attaquant là encore, Milik serait le profil parfait.

Pourquoi Longoria aurait intérêt à vendre Milik...