Mercato - OM : Le clan Conceiçao dénonce un gros mensonge !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu à l'OM, Sergio Conceiçao connaît une fin d'aventure très mouvementée au FC Porto, om son départ a été officialisé ces dernières heures. Et alors que plusieurs informations circulent concernant la situation du technicien portugais, son avocat, Pedro Henriques, a décidé de mettre les choses au clair.

Depuis quelques jours, Sergio Conceiçao est le favori pour récupérer le banc de l'OM et ainsi succéder à Jean-Louis Gasset. Et cela tombe bien puisque depuis peu, le technicien portugais est officiellement libre puisque le FC Porto a confirmé son départ, alors qu'il avait prolongé son contrat jusqu'en 2028 en mai dernier. Mais c'était une décision de l'ancien président Pinto da Costa, qui a perdu les élections quelques jours plus tard au profit d'André Villas-Boas, avec lequel Sergio Conceiçao ne s'entend pas. Par conséquent, entre une prolongation de quatre ans quelques heures avant une élection, et une résiliation de contrat dans la foulée, les rumeurs vont bon train. C'est ainsi que l'avocat de Sergio Conceiçao, Pedro Henriques, a pris la parole.

Mercato - OM : Un titulaire bientôt sur le départ ? https://t.co/kRNtOrEMNN pic.twitter.com/XM45q0ucsD — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

L'avocat de Sergio Conceiçao rétablit la vérité

« Face à un certain nombre de contre-vérités diffusées par divers médias, je me vois contraint d'apporter les précisions suivantes :Aujourd'hui, l'entraîneur Sérgio Conceição a procédé de sa propre initiative à la résiliation unilatérale du contrat de travail avec le FCP de l'entraîneur Sérgio Conceição, signé le 25 avril 2024 pour la période 2024/2028, renonçant ainsi à la perception de tout montant relatif audit contrat et aux ajouts », explique-t-il dans un communiqué envoyé à plusieurs médias portugais.

«Sérgio Conceição a procédé de sa propre initiative à la résiliation unilatérale de son contrat»